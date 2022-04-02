Emre Mutlu'dan bronz madalya - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mutlu, 55 kilogramda bronz madalya kazandı.

20 gün önce Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, ilk kez mücadele ettiği büyükler kategorisinde, Macaristan'da da kürsüye çıktı. Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaşan genç sporcu, rakibini son bölümde tuş ederek Avrupa üçüncüsü olarak minderden ayrıldı.