Emre Mutlu'dan bronz madalya - Son Dakika
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Emre Mutlu'dan bronz madalya

02.04.2022 19:34
Emre Mutlu'dan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mutlu, 55 kilogramda bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mutlu, 55 kilogramda bronz madalya kazandı.

20 gün önce Bulgaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, ilk kez mücadele ettiği büyükler kategorisinde, Macaristan'da da kürsüye çıktı. Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaşan genç sporcu, rakibini son bölümde tuş ederek Avrupa üçüncüsü olarak minderden ayrıldı.


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Bronz Madalya, Emre Mutlu, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Mutlu'dan bronz madalya - Son Dakika


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