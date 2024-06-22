Emre Sakçı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Spor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Emre bu başarısıyla Uzun Kulvar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalya getiren yüzücü oldu.

Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyon oldu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli milli yüzücüler Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin ve Gizem Güvenç ile milli sporcu Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 serbest kadın bayrak takımı bronz madalya kazanırken, Deniz Ertan da 800 metre serbest stilde üçüncü olmuştu.

Bugün de milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL