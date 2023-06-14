Emre Taşdemir ve Eşi Arda Turan'ın Bankında Fotoğraf Çektirdi - Son Dakika
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Emre Taşdemir ve Eşi Arda Turan'ın Bankında Fotoğraf Çektirdi

14.06.2023 12:42

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir ve eşi, İspanya'da turistik bir mekan haline gelen Arda Turan'ın bankında fotoğraf çektirme akımına katıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören akıma uyan çift, eğlenceli bir pozuyla gündem oldu.

Son olarak Galatasaray'da forma giyen Emre Taşdemir, eşiyle birlikte sosyal medyada viral olan Arda Turan'ın bankında fotoğraf çektirme akımına katıldı.

AKIM HALİNE GELDİ

Tarihi ve turistik birçok mekanı olan İspanya'ya giden Türklerin ilgi odağı Arda Turan'ın fotoğraf çektirdiği bank oluyor. İlk iş olarak orada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, çektirdikleri bu fotoğrafları da sosyal medyada paylaşarak yeni bir akım başlattılar.

GÜNDEM OLDULAR

Bu akıma uyan son isim ise Emre Taşdemir ve eşi Merve İrem Taşdemir oldu. Bankta fotoğraf çekilen çift, bir de Arda Turan ile özdeşleşen "Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, biz bu alemin en güzel kızını tarihe gömdük" sözlerini sarf etti. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin eğlenceli halleri kısa sürede gündem oldu.

YORUMLAR (3)
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Emre Taşdemir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Taşdemir ve Eşi Arda Turan'ın Bankında Fotoğraf Çektirdi - Son Dakika


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