Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika: Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika

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