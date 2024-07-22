EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü

Spor

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise dayanıklılık çalışması yaptı.

Sivasspor, akşam gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.