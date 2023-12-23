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EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada Manaj'ın attığı golle Sivasspor galibiyete ulaştı.

EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor\'u 1-0 yendi
23.12.2023 - 15:55,
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 84 Koita), Burak Kapacak (Dk. 46 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 65 Kvet), Barrow (Dk. 84 N'Jie), Manaj (Dk. 89 Hakan Arslan)

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan (Dk. 90 Mamadou), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 46 Coly), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 90 Özcan Şahin), Loshaj (Dk. 90 Muhammet Berkay Tekke), Ndao, Ethemi, Jackson (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin)

Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Vorobjovas, Dk. 58 Coly (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.

55. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Mehmet Yeşil'in ters kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak kornere çıktı.

56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ortasında Kvet, gelişine topa sert vurdu. Kaleci Alp Arda, topu kornere gönderdi.

86. dakikada Sivasspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasta kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kalan Manaj, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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