EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Ardından esneklik çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, turnuva şeklindeki maçlarla günü tamamladı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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