EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 Yendi

EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Manaj'ın 86. dakikada attığı golle Sivasspor galibiyete ulaştı.

27.04.2024 18:19
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal (Dk. 92+3 Alaaddin Okumuş), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Bartuğ Elmaz), Charisis (Dk. 75 Caktas), Turgunboev (Dk. 46 Menig), N'Jie (Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa), Manaj

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk. 88 Muhammet Demir), Prip (Dk. 60 Ethemi), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Ndao, Cikalleshi (Dk. 60 Sambou)

Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Ethemi, Dk. 89 Sambou (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ziya Erdal kullandı. Ziya'nın ortasında Manaj'ın kafa vuruşunu Slowik topu kurtardı.

67. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Manaj'ın zayıf vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.

69. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Damjanovic'in kafa vuruşunda kaleci Nikolic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunda kaleci Nikolic topa sahip oldu.

86. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top tekrar bu oyuncuda kaldı. Manaj, ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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