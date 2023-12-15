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EMS Yapı Sivasspor'un eski başkanı Yakup Gülmez vefat etti - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor'un eski başkanı Yakup Gülmez vefat etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında vefat etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, Gülmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

EMS Yapı Sivasspor\'un eski başkanı Yakup Gülmez vefat etti
15.12.2023 - 10:41,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında vefat etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 1991-1992'de kulüp başkanlığı yapan Gülmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Yakup Gülmez'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Gülmez'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor'un eski başkanı Yakup Gülmez vefat etti - Son Dakika
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