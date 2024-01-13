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EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker görev yapacak. Sivasspor, ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 25 puan topladı. Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi kart ceza sınırında bulunuyor. Clinton N'Jie ve Ahmed Musa ise milli takımlarında olduğu için forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak
13.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:00
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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