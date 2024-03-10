EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda ısınma hareketleri, top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi. Yenileme çalışması yapan futbolcular ise dünkü maçta 90 dakika forma giymişti. Sivasspor, yarın izin yapacak ve 12 Mart Salı günü hazırlıklarına devam edecek.

10.03.2024 14:51  Güncelleme: 14:56
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Sivasspor, 12 Mart Salı günü maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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