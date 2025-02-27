En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol - Son Dakika
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En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk oldukları maçta şık bir gol attı. Mücadelenin 16. dakikasında Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 23. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada En-Nesyri'nin mükemmel volesiyle skoru 2-0'a taşıdı.

27.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:53
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu En-Nesyri şık bir gole imza attı.

TALİSCA PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 16. dakikasında İrfan Can Kahveci, orta alanda topu kaptı ve defansın arkasına koşu atan En-Nesyri'ye topu gönderdi. En-Nesyri, müsait pozisyondaki Talisca'ya pası çıkarttı ve Talisca'nın şutu kaleci Dioudis'e de çarparak ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

EN-NESYRI'DEN ŞIK GOL

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-lacivertliler bu kez de 23. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan getirdiği topta yaptığı ortada En-Nesyri ile golü buldu. Yıldız golcü mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.

En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
En-Nesyri\'den Ziraat Türkiye Kupası\'nda şahane gol

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Son Dakika Spor En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ali:
    Sadece TÜRK hakemlerle maç kazanabilirler. Şenol Güneş: "Hacıosmanoğlu dikkat et. camialardan bir TARAF OLMA, sen tarafsızsın. federasyon başkanlığı önemli bir yer. sen düzgün ve delikanlı adamsın. etrafında dolduruşla sana beyan verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle dövüştürüyorlar. üzülüyorum da ona. seviyorum onu." biraz bile dik duramadın yazık. feNerasyon İSTİFA ! 38 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Galatasaray Maçında Yoktu Denyoo 14 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol - Son Dakika
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