En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad ile Al Fayha karşı karşıya geldi. King Sport City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Ittihad, 2-1'lik skorla kazandı.

EN-NESYRI ARABİSTAN KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Faslı golcü Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Kadesh kaydetti. Al Fayha'nın tek golü 55. dakikada Sakala'dan geldi.

İKİ MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

28 yaşındaki En-Nesyri, hafta içi AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Gharafa maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemesinin ardından bu maçta da 1 gol atarak toplamda 2 maçta 3 gole katkı yapmayı başardı. Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen yıldız isim, Arabistan kariyerine formda başladı.