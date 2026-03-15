En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu

15.03.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atletico Madrid ile Getafe arasında oynanan karşılaşmada, Getafe'li Abdel Abqar'ın topsuz alanda Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth'a sportmenlik dışı bir müdahalede bulunduğu görüldü. Abqar, Sörloth'un cinsel organına dokunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

La Liga'da Atletico Madrid ile Getafe arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Alexander Sörloth, rakibi Abdel Abqar'ın topsuz alandaki müdahalesi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

TOPSUZ ALANDA TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Karşılaşmanın 55. dakikasında Getafe forması giyen Abdel Abqar, topsuz alanda Alexander Sörloth'a müdahalede bulundu. Abqar'ın Sörloth'un cinsel organına dokunduğu anlar dikkat çekerken Norveçli futbolcu sinirlenerek rakibini kolundan tutup yere fırlattı.

VAR KARARIYLA KIRMIZI KART

Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapıldı. Hakem, Abqar'ın hareketini "şiddetli ve sportmenlik dışı" olarak değerlendirerek oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

ATLETICO MADRID 3 PUANI ALDI

Karşılaşmayı Atletico Madrid, Molina'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sezon LaLiga'da 27 maçta forma giyen Alexander Sörloth, 10 gollük katkı sağladı.

Alexander Sörloth, Atletico Madrid, Getafe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:51:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.