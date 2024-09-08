Enes Doğan, Elmalı Güreşleri'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Enes Doğan, Elmalı Güreşleri'nde Şampiyon Oldu

Enes Doğan, Elmalı Güreşleri\'nde Şampiyon Oldu

Enes Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık karşılaşmasında Orhan Okulu'yu yenerek altın kemerin sahibi oldu. Doğan, tarihin en eski güreşlerinde mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

08.09.2024 19:47
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672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık karşılaşmasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve 1540 ;ehlivanın mücadele ettiği organizasyonun başpehlivanlık mücadelesini kazandıktan sonra açıklama yapan Doğan, tarihin en eski güreşlerinde mücadele etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Tarihi Elmalı Güreşleri'nin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Doğan, "Çok mutluyum, kendi memleketimde, kendi halkımın önünde birinci olmak çok gurur verici. Allah'a şükürler olsun, bana nasip oldu. Bu başarı benlik olmuyor. Saha içinde, dışında dua edenlerden, ekip arkadaşlarımdan, halkımızdan, seyircimizden Allah razı olsun. Bu başarı herkesin başarısı. Biz dualarla desteklerle ayaktayız. Seyirci olmasa biz olmayız. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin şampiyon başpehlivanı Enes Doğan'a altın kemeri, kupası, madalyası ile aynı kategorinin ikincisi Orhan Okulu ile üçüncüler Ali İhsan Batmaz ile Feyzullah Aktürk'e ödüllerini, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan verdi.

Öte yandan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesini 20 milyon 777 bin lira bedelle Hakan Çetin yeniden kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Enes Doğan, Elmalı Güreşleri'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika

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