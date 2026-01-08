Yunusemreli satranççı Enes Kaya'dan Eskişehir'de namağlup şampiyonluk - Son Dakika
Yunusemreli satranççı Enes Kaya'dan Eskişehir'de namağlup şampiyonluk

08.01.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
Yunusemre Belediyespor'un satranç sporcusu Enes Kaya, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kupası Satranç Turnuvası'nda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şampiyonluk elde etti. Başarılı sporcu, kulübünü gururla temsil etti.

Yunusemre Belediye spor'un başarılı satranç sporcusu Enes Kaya, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kupası Satranç Turnuvası'nda namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Üniversite eğitimi için Eskişehir'de bulunan Enes Kaya, Türkiye Kupası Eskişehir İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. 45+30 eklemeli tempo ile oynanan turnuvada 6 tur sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kaya, turnuvayı yenilgi almadan tamamlayarak Eskişehir İl Birincisi oldu. Güçlü rakiplerin mücadele ettiği organizasyonda istikrarlı oyunuyla öne çıkan başarılı sporcu, Yunusemre Belediyespor'u kürsünün zirvesinde temsil etti.

Yunusemre Belediyespor Başkanvekili Yücel Taşçı, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, spor ve eğitimin bir arada yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Taşçı, "Enes kardeşimiz üniversite eğitimi için Eskişehir'de bulunuyor. Eğitim hayatını sürdürürken kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarı, doğru planlama ve disiplinle gençlerimizin her alanda başarılı olabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz, bu bireysel başarıları takım başarısına dönüştürerek sezon sonunda üst lige yükselmek" dedi.

Yunusemre Belediyespor camiası, Enes Kaya'nın elde ettiği namağlup şampiyonluğun yeni başarıların habercisi olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Eskişehir, Enes Kaya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
