Enes Nalbantoğlu Karşıyaka Formasıyla 10. Golünü Attı

Trabzonspor'un Belçikalı oyuncusu Meunier: Futbolu sanat gibi görüyorum

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Thomas Meunier, futbolu sanat gibi gördüğünü belirterek, Trabzonspor'a olan ilgisini ve hedeflerini anlattı. Meunier, sahada eski tarzda ama modern yeteneklere sahip bir oyuncu olduğunu vurguladı ve Trabzonspor ile olan sözleşmesinin uzun dönemli olduğunu belirtti. Ayrıca, futbol dışında sanatla da ilgilendiğini ve futbolu bir sanat olarak gördüğünü ifade etti.