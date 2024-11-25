Enes Ünal, geri dönüyor - Son Dakika
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Enes Ünal, geri dönüyor

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İspanya La Liga ekipleri Sevilla ve Getafe, Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgileniyor. Enes, İspanya'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki Enes, Daha önce İspanya'da Levante, Villarreal, Real Valladolid ve Getafe formaları giymişti.

25.11.2024 16:32
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın Ada macerası kısa sürebilir. La Liga takımlarında teklifler alan Enes, İspanya'ya geri dönebilir.

SEVILLA VE GETAFE İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla ve Getafe, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri ve 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtikleri kaydedildi. İki takım arasında şu anda Getafe'nin transfer için daha önde olan taraf olduğu belirtildi.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

İspanya'da daha önce Levante, Villarreal, Real Valladolid ve Getafe formaları giyen Enes Ünal'ın da La Liga'ya geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth, Enes Ünal'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardından eylül ayıyla birlikte formasına kavuşan milli futbolcu, bu sezon Bournemouth'ta çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.

Enes Ünal, geri dönüyor

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