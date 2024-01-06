 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enes Ünal'ın asistiyle Getafe, Espanyol'u 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Enes Ünal'ın asistiyle Getafe, Espanyol'u 1-0 yendi

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Espanyol'u 1-0 mağlup etti. Getafe, Luis Milla'nın attığı golle son 16 turuna yükseldi. Enes Ünal ise oyuna girdikten sonra takımının golünde asist yaptı.

Enes Ünal\'ın asistiyle Getafe, Espanyol\'u 1-0 yendi
06.01.2024 - 22:15,
Abone Ol

İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Espanyol'u 1-0 yendi.

Stage Front Stadı'nda oynanan mücadelenin 87. dakikasında Luis Milla'nın attığı golle galibiyete ulaşan Getafe, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna giren Enes Ünal, Getafe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Enes Ünal, 2 Ocak'taki Rayo Vallecano maçıyla sahalara dönmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Enes Ünal, Getafe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Enes Ünal'ın asistiyle Getafe, Espanyol'u 1-0 yendi - Son Dakika


22:34
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı

Son Dakika
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: Enes Ünal'ın asistiyle Getafe, Espanyol'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement