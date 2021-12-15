Enes Ünal, İspanyol ekibinde kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi

La Liga'da fırtınalar estiren Enes Ünal ödülünü aldı. Milli futbolcumuz, İspanyol ekibinde kasım ayının futbolcusu seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun ayın futbolcusu seçildiği belirtildi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri çeken golcü futbolcu, oynadığı son 7 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki forvet, takımının aldığı 6 puanda önemli rol oynadı. Enes'in İspanyol kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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