Enes Zengin Yeniden Sakaryaspor Başkanı - Son Dakika
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Enes Zengin Yeniden Sakaryaspor Başkanı

Enes Zengin Yeniden Sakaryaspor Başkanı
01.07.2026 16:25
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Enes Zengin, Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Enes Zengin, üyelerin oylarıyla yeniden yeşil-siyahlı kulübün başkanı seçildi. Zengin, "Rabbim nasip ederse bu yarım kalan hikayeyi baştan yazacağız" dedi.

Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu, Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Enes Zengin, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Seçimin ardından konuşan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Enes Zengin, kulübün zorlu süreçlerden geçtiğini ancak geleceğe umutla baktıklarını belirterek, "Hepimiz çok bekledik, bazı süreçler yaşandı ve bu süreçlerden dimdik şekilde geri dönüşleri olacaktır. Sakaryaspor kimsenin elini uzatabileceği bir yer değildir. Sakaryaspor'un daha iyi bir yere çıkacağına gönülden inanıyorum. Buradan mevcut yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Biz bu işe inandık ve bu işe vücudumuzu koyduk. Rabbim nasip ederse bu yarım kalan hikayeyi baştan yazacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Enes Zengin Yeniden Sakaryaspor Başkanı - Son Dakika

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