Engelli Dansçı Osman Ertöz, Kendisi Gibi Engelli Sporcuları Yetiştiriyor

İZMİR'de yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren bedensel engelli Osman Ertöz (59) koşu, basketbol, aikido, atletizm ve dansta çok sayıda başarı elde etti. Siyah kemer sahibi olan, yurt içi ve yurt dışında katıldığı pek çok spor müsabakasından dereceyle dönen Ertöz, şimdi kendisi gibi engelli sporcuları yetiştiriyor. Öğrencileriyle 11-12 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Dünya Dans Sporları Kupası'na hazırlandığını ifade eden Ertöz, sporun insanın ruhunu açtığını ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan bedensel engelli Osman Ertöz, 2 yaşındayken çocuk felcine yakalandığı için bacaklarını kullanamaz hale geldi. 10-12 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Ertöz, Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde santral memuru olarak görev yapmasının yanı sıra, uzun yıllardır pek çok spor dalında başarıya imza attı. 1993 yılında işe gidip gelirken hızlı sandalye kullanma yeteneğini geliştiren Ertöz, İzmir'de yapılan koşu dalındaki tekerlekli sandalye yarışmasında birinci oldu. 2000 yılında ilk kez Fransa'da Akdeniz Oyunları'nda koşan Ertöz, daha sonra basketbolda dünya şampiyonluğu elde etti. Basketbolla birlikte aikidoya başlayan Ertöz, siyah kemer sahibi oldu. Aikidonun ardından tekerlekli sandalyede dansla tanışan Ertöz, 2016-2019 yılları arasında katıldığı tüm yarışmalarda derece yaptı. Dansta iki Avrupa ikinciliği, bir dünya kupası üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğunda bir dördüncülük elde eden Ertöz, şimdiyse Dans Federasyonu'nda teknik kurulu başkanı ve branş sorumlusu görevini yürüterek kendisi gibi sporcuları yetiştiriyor

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ DANS ETMEK İSTİYORDUM'

Elde ettiği başarılardan söz eden Ertöz, "2000 yılında ilk kez Fransa'da Akdeniz Oyunları'nda koştum. 1500 metrelik bir koşuydu. Her gün işe gitmek için 20 kilometre yol gidiyordum. Bu durum koşuda bana birincilik getirdi. Tekerlekli sandalyede Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra basketbolla tanıştım. Üç kişilik bir grupla uzun aylar boyunca idman yaptım. Sporcu bulmaya çalıştık. Sonra tekerlekli sandalyede basketbola ilgi arttı. Şu an Türkiye'de bölgesel ligden, birinci ve ikinci lige kadar 70-80'e yakın takım kurulmuş durumda. Bu dalda çok sayıda sporcu yarışıyor. Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü olarak yurt dışından davet aldık. ABD'de basketbol müsabakalarına katıldık. Almanya'da turnuvalara katıldık. Basketbol ciddi ses getirdi ve dünya şampiyonlukları geldi. Basketbol ve koşu devam ederken aikidoya başladım. İlk müsabakamı Bulgaristan Sofya'da yaptım. Küçüklüğümden beri dans etmek içimde kalmıştı. Böyle bir ortam bulamamıştım. 10 yıl önce dansla tanıştım. Bir aylık bir çalışmayla bir performans sergiledim. Bu çalışmayı federasyona gönderdik ve bu branş açıldı. 2016 yılında Sakarya'da Tekerlekli Sandalyede Dans birinci kademe eğitimi verildi. Oradan birinci kademe antrenörlük eğitimini aldım. 4 ay sonra da Antalya'da yapılan dans yarışmasına hazırlandım. Orada derece yapıp Almanya Frankfurt'ta ilk resmi gösterimi yaptım. 2016-2019 yılları arasında katıldığım tüm yarışmalarda derece yaptım" diye konuştu.

'SPOR İNSANIN RUHUNU AÇIYOR'

Daha sonra dansta pek çok başarı yakaladığını anlatan Ertöz, "Katılmış olduğum yarışmalarda 2 Avrupa ikinciliği, 1 dünya kupası üçüncülüğü ve bir dünya şampiyonluğunda dördüncülük elde ettim. Dünya Şampiyonası'nda 25 ülke 226 sporcu yarışmıştı. Şimdiyse, yetiştirdiğim sporcularla iyi bir performans yakaladık. Tekerlekli sandalyede dansı yaygınlaştırarak yeni genç sporcuları dahil etmeyi amaçlıyorum. Çok severek yaptığım dans branşında sporculuktan idareciliğe geçtim. Dans Federasyonu'nda teknik kurulu başkanı ve branş sorumlusu görevini yürütüyorum. Geçen ay İtalya'da dünya şampiyonası yapıldı. İki tane ikincilikle kürsüye çıktık. Bu branş hızlı bir şekilde ilerliyor. Amaç ve hedefimiz ilköğretim ve ortaokula inerek genç sporcularımızı bu branş ile kaynaştırmak. Sporun içinde olan engelli birey, daha sonra üreticiliğe geçiyor. Antrenör ve eğitmen konumuna geliyor. Spor, insanın ruhunu açıyor, gençleştiriyor. 11-12 Mayıs'ta Antalya'da Dünya Dans Sporları Kupası yapılacak. Şu anda başvurumuzu yaptık" dedi.