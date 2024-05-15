Engelliler Haftası'nda Samsun'da dart yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Engelliler Haftası'nda Samsun'da dart yarışması düzenlendi

Engelliler Haftası\'nda Samsun\'da dart yarışması düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen dart yarışmasında engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi.

15.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:42
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Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik Merkezi İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen dart yarışmasında engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi.

İlçe Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen turnuvada Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi üyeleri dart sporundaki yeteneklerini gösterdi. Turnuva öncesi konuşma yapan Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, "Engellilik tercih konusu değildir. İnsanlar bazen kaderiyle karşı karşıya, tercih etmediği hayatı yaşamak zorunda kalıyor. İşte bizler de kamu kurumları ile yerel yönetimler, hatta sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olmak suretiyle bu kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle önlerindeki engelleri kaldırmak, diğer bireyler gibi normal yaşantılarını devam etmelerini sağlamak bizim asli görevlerimizdendir" dedi.

Şahin'in konuşmasının ardından yapılan dart yarışmasında engelliler kategorisinde Nuri Çakır, öğrencilerin yarıştığı kategoride de İlayda Yıldız birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise, "10-16 Mayıs Engeliler Haftası kapsamında Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen başkanlığında komisyonumuzun planlamış olduğu çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda kaymakamlığımız, Bafra Belediyesiyle beraber kurum amirlerimizle çeşitli etkinliklerde beraber olduk. Bafra özelinde 5 tane özel eğitim olan ilçeyiz. Tüm okullarımız 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle, haftanın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bafra Gençlik Merkezi koordinesinde dart yarışması için bir aradayız. Önemli olan bu hafta ve tüm zamanlarda engelli vatandaşların farkında olabilme, onların hayatını kolaylaştırma gayreti içinde olmalıyız. Biz devlet olarak engelli vatandaşlarımızla iş birliği içinde yürütüyoruz. Bu nedenle tüm engelli vatandaşlarımızın farkında olduğumuzu belirtirim" diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal, "10-16 Mayıs engelliler haftasında çeşitli etkinliklerle haftanın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda Bafra Gençlik Merkezi koordinesinde dart yarışması için bir aradayız. Önemli olan bu hafta ve tüm zamanlarda engelli vatandaşların farkına varabilmek, onların hayatını kolaylaştırma gayreti içinde olmalıyız. Biz devlet olarak engelli her zaman vatandaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yaşamlarını sağlamak bizim asli görevlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Şenel ve Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkanı Recep Köksal tarafından verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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