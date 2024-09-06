Kenya, Fırat yönetiminde berabere başladı

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Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri'ne beraberlikle başladı.

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri J Grubu'nda ilk maçını oynadı. Kenya, ilk maçında ağırladığı Zimbabve ile golsüz berabere kaldı. Grubun ilk maçında taraflar 1'er puanı paylaştı. Fırat'ın öğrencileri, bir sonraki maçını 10 Eylül Salı günü Namibya ile oynayacak.

J Grubu'nda Kenya ile birlikte Zimbabve, Namibya ve Kamerun yer alıyor. - İSTANBUL