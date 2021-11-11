Engin Fırat'lı Kenya, namağlup Uganda karşısında

Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Dünya Kupası eleme grubu maçında bugün Uganda karşısına çıkıyor.

Dünya Kupası Eleme grup maçında Kenya Milli Takımı, bugün deplasmanda Uganda karşısına çıkıyor. Teknik Direktör Engin Fırat, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Uganda'nın gruplarda bugüne kadar gol yemeden liderlik mücadelesini sürdüren, iyi savunmasının yanında etkili kontra ataklarla skor üretebilen güçlü bir takım olduğunu, zorlu ama bir o kadar da keyifli bir karşılaşma beklediklerini belirtti.

Son maç 15 Kasım'da Ruanda'yla

Dört maç sonunda iki puanla grupta üçüncü sırada yer alan Kenya Milli Takımı, Uganda maçının ardından Nairobi'de Ruanda'yı misafir ederek grup mücadelelerini tamamlayacak. - İSTANBUL