Enis Destan: Trabzonspor\'da iz bırakmak istiyorum

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Enis Destan, "İlk etapta Trabzonspor'la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol, asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum." dedi.
Enis Destan, Trabzonspor dergisindeki röportajında, Altınordu'ya forvet olarak gittiğini ancak oradaki ihtiyaçtan dolayı stoper olarak oynamaya başladığını belirtti.
Burada başarılı olduğunu ve hocasının stoper olarak kendisine görev vermeye devam ettiğini anlatan Enis, şöyle devam etti:
"Ama hocam ve başkanımla bunu hep tartıştım, forvette daha iyi olacağımı söylüyordum. Sezon başlamadan forvet oynuyor ama maçlar başlayınca ihtiyaçtan yine stopere geçiyor ve öyle devam ediyordum. En son U17'deyken sezon başında birkaç maçta yine forvet oynadım. Bu kez çok iyi performans gösterince nihayet istediğim mevkide kaldım. Ama A takıma yükseldikten sonra da maçlarda öne geçtiğimizde ve yine ihtiyaç olduğunda çok kez stoper ve 6 numarada görev aldım. O mevkilere alışığım yani. Şimdi de ihtiyaç olunca savunmada elimden geleni yaparım. Ama en verimli olduğum yer tabii ki forvet."
"Doğru yerdeyim"
Altınordu'da forma giydiği dönemde Avrupa'da oynama hayalinin bulunduğunu da kaydeden Enis Destan, "Teklifler de gelmeye başlamıştı. Gelişmeleri ailemle, başkanımla ve hocalarımla sürekli konuşuyorduk. Tam o süreçte Trabzonspor'dan teklif geldi. Çok büyük bir kulüpten davet alırsanız ister istemez yönünüzü oraya çevirirsiniz. O sezon da Trabzonspor şampiyonluğa oynuyordu. Teklif geldikten sonra çok kısa sürede karar verdim. Geriye dönüp baktığımda doğru karar vermişim çünkü en doğru yerdeyim." şeklinde konuştu.
Enis, geleceğe ilişkin hedefleri konusunda ise "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. İlk etapta Trabzonspor'la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol, asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Hiçbir konuda pes etmem"
Geçen sezon kiralık olarak Polonya'da forma giydiğinde çok zorlandığını vurgulayan Enis Destan, şunları kaydetti:
"Polonya'ya gittiğimde ilk başlarda çok zorlandım, psikolojik olarak adeta çöktüm. 2-3 ay çok kötüydü benim adıma ve her şeyi bırakacaktım neredeyse. Ama kulübün bakış açısı, ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim. O yaşta büyük bir tecrübe oldu o direnç ve artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem. Saha içi ve dışı fark etmez: Mücadele benim işim."
"Trabzonspor'u, bu kulübü, bu camiayı çok seviyorum." ifadesini kullanan Enis Destan, Altınordu ve Bayern Münih'in maçlarını da merakla takip ettiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Enis Destan: Trabzonspor'da iz bırakmak istiyorum - Son Dakika
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bininin dönüştüğüne yer verilen raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren ilçelerin ise Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olduğuna değinildi.
Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi ''Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü maçında Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduğunu açıkladı. Özbek, Icardi'nin tedbirsiz sevk edilmesi nedeniyle takımın hazırlıklarının etkilendiğini ve cezanın haksız olduğunu belirtti.
Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.
MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşma şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla akıllara Bahar Candan'ı getirdi.
Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?