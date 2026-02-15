ENKA, Galatasaray'ı Yenerek 8'li Finale Yükseldi

Sutopu Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçları, İstanbul'da tamamlandı.
Organizasyonun son gününde Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen ENKA, rakibini 15-14 mağlup etti.
Bu sonuçla ENKA, grubunu 6 puanla ilk sırada, sarı-kırmızılılar ise 3 puanla 2. basamakta tamamlarken iki takım da adını 8'li final turuna yazdırdı.
Kupada 8'li final turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
