Enner Valencia, Milli Takım Kariyerini Noktaladı

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Ekvador Milli Futbol Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki forvet için, "109 maç, 49 gol ve dünyanın en güzel formasıyla dev bir miras. GOAT. Süper Enner. Keçi. Ülkeye kendini adadığın ve onu en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.