Enner Valencia, Milli Takım Kariyerini Noktaladı - Son Dakika
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Enner Valencia, Milli Takım Kariyerini Noktaladı

03.07.2026 15:49
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Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, milli takım kariyerine 109 maç ve 49 golle veda etti.

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Ekvador Milli Futbol Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki forvet için, "109 maç, 49 gol ve dünyanın en güzel formasıyla dev bir miras. GOAT. Süper Enner. Keçi. Ülkeye kendini adadığın ve onu en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Enner Valencia, Milli Takım Kariyerini Noktaladı - Son Dakika

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