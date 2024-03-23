Macaristan'da iki gündür devam eden Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bugün milli eskrimci Enver Yıldırım, yarı finalde Macar rakibi Andras Szatmari'ye 15-7 yenilerek bronz madalya kazandı ve bu madalya ile 'Büyükler'de ilk Dünya Kupası madalyasının sahibi oldu.
Başkent Budapeşte'de madalya ile tamamladığı mücadelesinde Yıldırım, bugün tablo-64'te Mısırlı Adham Moataz'ı 15-13, t-32'de Alman Frederic Kindler'i 15-5, t-16'da İtalyan Giovanni Repetti'yi 15-14 ve çeyrek finalde İtalyan Luigi Samele'i 15-14 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda Macar Andras Szatmari ile karşılaşan sporcumuz 15-7 yenilerek final şansını kaçırdı ve kürsünün üçüncü basamağına yerleşti.
Bugün aynı organizasyonda ter döken diğer eskrimciler Furkan Yaman 57., Muhammed Furkan Kalender ise mücadelesini 61'inci sırada tamamladı.
Dünya Kupası yarın takım müsabakalarının ardından son bulacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Enver Yıldırım, Macaristan'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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