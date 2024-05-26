Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor\'u penaltılarla mağlup ederek TFF 2. Lig\'e yükseldi

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TFF 3. Lig'de Muş 1984 Muşspor-Erbaaspor arasında Eskişehir'de oynanan Play-Off final maçında, 2. Lig vizesini alan son takım penaltılara giden maçta Muş 1984 Muşspor'u 5-4 mağlup eden Erbaaspor oldu. Vatandaşlar şampiyonluğu ilçe merkezinde kutladı.

Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı ve Atatürk Stadında Muş 1984 Muşsupor -Merkür JetErbaasporarasında oynanan Play-Off final maçında, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta, penaltılar sonrası rakibini 5-4 mağlup eden Erbaaspor TFF 2. Lige yükselen son takım oldu. Son penaltının kullanılmasıyla birlikte vatandaşlar ilçe merkezine giderek kutlama yaptı. - TOKAT