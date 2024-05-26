Erbaaspor, penaltılarla TFF 2. Lig\'e yükseldi

TFF 3. Lig Play-Off Finali'nde normal süresi 1-1 sona eren maçta Erbaaspor, 1984 Muşspor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran
Erbaaspor: Onur Özalgan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (İlker Sayan dk. 85), Çağrı Bülbül, Erçin Ilgaz, Oğulcan Enes Demircioğlu (Berat Yaman dk. 75), Mehmet Tosun (Hüseyin Çolak dk. 76), İbrahim Kaya (Bayduhan Taşova dk. 90), Emirhan Çavuş (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 46), Aykut Sarıdoğan (Birkay Yılmaz d. 90+9), Alperen Doğan
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Kadir Yazıcı, Atalay Gürel (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 63, Ömer Çetinbaş dk. 110), Mahsun Çapkan (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 77), Furkan Gedik (Canberk Dilaver dk. 84), Taha Tunç (Ebu Sıddık Çelik dk. 84), İlker Avşar (Ozan Papaker dk. 64), Mervan Yusuf Yiğit, Yusuf Yıldırım
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Goller: Furkan Gedik (dk. 19) (1984 Muşspor), İlker Sayan (90+3) (Erbaaspor) - ESKİŞEHİR
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