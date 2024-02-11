Erbaaspor ve Karaköprü Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Erbaaspor ve Karaköprü Belediyespor Berabere Kaldı

Erbaaspor ve Karaköprü Belediyespor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Erbaaspor, evinde Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

11.02.2024 17:36
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İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), -

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER:   Batuhan Bayar, Göker Erel, Osman Korkmaz

ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun, İbrahim Kaya, Alperen (Dk.46 Emirhan), Mahmut (Dk. 90 Erçin), Hüseyin, Oğulcan, Aykut (Dk. 66 Tahsin)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR:   Muhammed, Nuri, Muhammed Raşit Şahingöz, Sabit, Yavuz (Dk. 28 Doğacan), Ali Sinan (Dk. 86 İbrahim Halil Talay), Metin Yüksel (Dk.90+1 Safa), Umut Dilek, Berkcan, Emre, Mücahit

SARI KARTLAR: Oğulcan, Mehmet Tosun (Erbaaspor) – Doğacan, Metin Yüksel (Karaköprü Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasınad ağırladığı Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

26'ncı dakikada yaşanan sakatlık sonrası Erbaasporlu futbolcular topu taca gönderdi. Karaköprü sağ kanattan Berkcan ile taç atışı kullandı. Yaşanan sakatlık sonrası rakibin topu kendilerine vermesini bekleyen Erbaasporlu Erdi caza sahası içinde topu eline alınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut topu auta attı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erbaaspor ve Karaköprü Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbaaspor ve Karaköprü Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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