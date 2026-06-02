Ercan Coşkun, Elazığspor'a veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ercan Coşkun, Elazığspor'a veda etti

Ercan Coşkun, Elazığspor\'a veda etti
02.06.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tecrübeli savunmacı Ercan Coşkun, Elazığspor'la yollarını ayırarak camiaya veda etti.

Elazığspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı Ercan Coşkun, Elazığspor'a veda etti.

İki sezondur Elazığspor forması yiyen savunma oyuncusu Ercan Coşkun yayınladığı mesajla camiaya veda etti.

Ercan mesajında; "İki yıl boyunca büyük bir gururla formasını taşıdığım Elazığspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum. Bordo-beyaz renklere hizmet etmek benim için her zaman çok özel bir anı olarak kalacak. Bu süreçte güvenini ve desteğini hep hissettiğim değerli başkanımıza ve yönetim kurulumuza, gelişimimde emeği olan teknik heyetimize, sahada omuz omuza savaştığım takım arkadaşlarıma ve elbette bizi hiçbir maçta yalnız bırakmayan, tribünleri eşsiz bir şölene çeviren büyük Elazığspor taraftarına yürekten teşekkür ederim. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama her zaman omuz omuza durduk. Her şey için teşekkürler Gakkoşlar, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Coşkun, Elazığspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercan Coşkun, Elazığspor'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

21:21
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor
Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:40:16. #7.12#
SON DAKİKA: Ercan Coşkun, Elazığspor'a veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.