Elazığspor'un Erbaaspor'u yendiği maçta atılan ilk golün sevinci viral oldu. Golün ardından Elazığspor'un defans oyuncusu Ercan Coşkun, sahada görevli polis memurunun sırtına atlayarak gol sevincini yaşadı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 36. haftasında Elazığspor evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ilk golünde Elazığspor'un defans oyuncusu Ercan Coşkun, sevincini bir polis memurunun sırtına atlayarak yaşadı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Ercan Coşkun'un Gol Sevinci Viral Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?