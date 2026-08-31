Ercan Osmani Ameliyat Geçirdi - Son Dakika
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Ercan Osmani Ameliyat Geçirdi

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TBF, Ercan Osmani'nin burun kırığı ameliyatı olduğunu duyurdu. Tedavisi devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya maçında sakatlanan Ercan Osmani'nin Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesinde "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından Ercan Osmani'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Ameliyat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercan Osmani Ameliyat Geçirdi - Son Dakika

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