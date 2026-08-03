Erciyes 38 FK'dan Vali Çiçek'e Ziyaret
Erciyes 38 FK kulüp başkanı Latif Ersoy, Vali Gökmen Çiçek'e forma hediye etti ve destek için teşekkür etti.
Üçüncü Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek üzerinde ismi yazılı olan forma hediye etti.
Latif Ersoy Başkanlığında oluşan Erciyes 38 FK'nın yeni yönetim kurulu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Vali Çiçek'e bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin önemli değerlerinden biri olan Erciyes 38 FK'ya bundan önce olduğu gibi bundan sonrada desteğinin devam edeceğini söyledi.
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