Erciyes 38 FK, Hazırlık Maçında Galip

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'da ilk hazırlık maçını Katar 2. Lig ekiplerinden Al Bidda ekibi ile oynadı. Kayseri ekibi maçı her iki yarıdaki goller ile 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Erciyes 38 FK; Kerem, Batuhan, Halil, Kemal, Ensar, Burak (Mehmet Tosun), Caner (Güney), Fatih, Ali (Osman), Seyit (Artun) ve İlkay (Çağrı) on biri ile mücadele etti. Maça iyi başlayan Kayseri ekibinin bir topu direkten dönerken aradığı golü 20. dakikada Seyit ile buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Erciyes 38 FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yine üstün oynayan Açıkalın Erciyes 38 FK, önemli pozisyonlar yakaladı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Çağrı'nın attığı gol maçın skorunu belirledi ve takım 2-0 öne geçti.

Karşılaşmayı Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.