Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK\'yi Yenerek 3 Puan Aldı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK; ligin 23. haftasında evinde oynadığı maçta Kırıkkale FK'yi 1-0 mağlup etti. Mavi siyahlılar ligde 2 maç aradan sonra kazandı.
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Çağlar Demirkıran, Hamza İnal
Erciyes 38 FK: Muhammed Yasin Atıcı, Muhammed Enes Doğan, Utku Burak Kunduzcu, Ahmet Kağan Malatyalı, Utkan Gökçen, Artun Akçakın, (Ali Kılıç dk.72), Serdar Yiğit,(Caner Kaban dk.46), Güney Gençel, Hüseyin Ekici, Ethem Balcı, (Ozan Demirbağ dk.72), Mehmet Tosun, (Berke Kayar dk.72)
Kırıkkale FK: Canberk Yurdakul, Şerafettin Bodur, (Bahadır Yağız dk.78), Baran Karagöz, (Mümin Uyar dk.46), Serdar Güncü, İsmail Cem Kara, Okan Deniz, (Osman Burak Destan dk.78), Şahin Şafakoğlu, Muhlis İstemi, Ömer Şişmanoğlu, Furkan Akın, (Enes Şanlı dk.69), Bedirhan Salih, (Ethem Erboğa dk.69)
Gol: Hüseyin Ekici (dk.1) (Erciyes 38 FK)
Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Artun Akçalın, M.Yasin Atıcı (Erciyes 38 FK), Bedirhan Salih, Şahin Şafakoğlu (Kırıkkale FK)
Kırmızı kart: Utku Burak Kunduzcu (dk.36) (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ
