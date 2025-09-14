Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK, ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmaniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlı takımın golünü kaptan Tugay Adamcıl attı.
Stat: Osmaniye Cevdetiye Stadı
Hakemler: Mehmet Alperen Güçyetmez, İsmail Semih İleri, Yakup Yapıcı
Osmaniyespor Halil Yiğit Yitmez, Utku Öztürk, Ahmet Cem Abaş (Nevzat Gezer dk. 89), Köksal Ayaydın, M. Eşref Bayansal, Berke Çelik, İdris Güneş, Recep Çoban (Atakan Özdemir dk. 72), Yavuz Koç (Volkan Diyenli dk. 90+2), Yunus Nas
Erciyes 38 FK: M.Yasin Atıcı, Ahmet Kağan Malatyalı, M. Eren Arıkan, İsmail Karataş, M. Enes Doğan (Utku Burak Kunduzcu dk. 39), Güney Gençel, Hüseyin Ekici (Eren Kaya dk. 46), Tugay Adamcıl (Utkan Gökçen dk. 89), Çağrı Yağız Yasak (Ali Kılıç dk. 46), Ethem Balcı
Goller: Yunus Nas (dk. 45+3) (Osmaniyespor), Tugay Adamcıl (dk. 42) (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK, Osmaniyespor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?