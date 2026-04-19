Erciyes 38 FK Şampiyonluk Peşinde

Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali, şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta klasman grubunu 2. sırada tamamlayarak Play Off'a yükselen Erciyes 38 FK, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali; 30 hafta süren maçlarda başarıyı yakaladıklarını, şampiyonluğa çok yaklaştıklarını söyleyerek sezonu şampiyonluk kupası ile noktalamak istediklerini dile getiren Dirgenali, "Takımım ile gurur duyuyorum. Play Off grubunda başarılı olarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bir sezon boyunca bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
