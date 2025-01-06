Erciyes 38 Futbol Kulübü 6 Yeni Transferle Güçlendi

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Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosuna takviye yaptı. Mavi-siyahlılar 6 oyuncu ile anlaşma yaptı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 6 transfer yaptı. Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren mavi-siyahlılar biri kaleci olmak üzere 6 futbolcuyu bünyesine dahil etti.

Erciyes 38 Futbol kulübünden yapılan açıklamada; Niğde Belediyespor'dan kaleci Çağrı Can Tanrıbilir, Hacılar Erciyesspor'dan Doğukan Tarlaek, Bayrampaşaspor'dan Serkan Kenter, Karagümrükspor'dan Taha Özgür, Amasyaspor'dan Oğuzhan Öztürk ve Erbaaspor'dan Tayyib Kanarya ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. 6 futbolcu da, mavi-siyahlı takımın Antalya kampına katıldı. - KAYSERİ