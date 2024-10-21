Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız: \'Rakibimiz galibiyeti bizden daha çok istedi\'

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Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Niğde Belediyespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimiz galibiyeti bizden daha çok istedi" dedi.

Deplasmanda Niğde Belediyespor'a mağlup olan Erciyes 38 Futbol kulübünde üzüntü hakim. Maç sonrasında yenilgiyi değerlendiren antrenör Uğur Kulaksız, rakibin etkili oyununa karşılık veremediklerini söyledi. Geride kalan hafta Orduspor 1967 ile oynadıkları iki müsabakanın yorgunluğunun olduğunu, buna rağmen en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıkları Niğde Belediyespor maçında iyi futbol oynamadıklarını söyledi. Ev sahibi ekibin galibiyeti daha çok istediğini söyleyen Uğur Kulaksız. "Ligdeki hedefimizi belirleme adına kazanmamız gereken maçlardan birisiydi. Maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık. Basit hatalar yaptık. Rakibimize karşılık veremedik. Rakibimiz galibiyeti bizden daha çok istedi. Biz mağlup olduk. Üzgünüz" dedi. - KAYSERİ