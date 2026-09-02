Erciyes 38, Konyaspor'dan Berke Özçelik'i 1 Yıllığına Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Erciyes 38, Konyaspor'dan Berke Özçelik'i 1 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Erciyes 38, Konyaspor\'dan Berke Özçelik\'i 1 Yıllığına Kadrosuna Kattı
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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-siyahlı ekip, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladığını duyurdu. 2026-2027 sezonunda Erciyes 38 forması giyecek olan oyuncu için kulüpten yapılan açıklamada başarı dileklerinde bulunuldu.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Konyaspor'dan kiralık olarak Berke Özçelik'i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Mavi-siyahlılar Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. 2026-2027 sezonunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyecek olan Berke Özçelik takıma katıldı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Berke Özçelik. Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026/2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erciyes 38, Konyaspor'dan Berke Özçelik'i 1 Yıllığına Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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