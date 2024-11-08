Erciyes 38 - Polatlı 1926 Maçının Hakemi Belli Oldu

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Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Polatlı 1926 spor arasında oynanacak Türkiye 3. Lig 4. Grup maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Sercan Karaca'yı atadı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Polatlı 1926 spor arasında oynanacak maçın hakem triosu belli oldu. Ligin 10. hafta maçı için Merkez Hakem Kurulu, Van Bölgesi hakemi Sercan Karaca'yı orta hakem olarak görevlendirdi.

Maçta Sercan Karaca'nın yardımcılığını Ömer Akman ile Muhammed Yıldız yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Nurullah Kırbaş görevlendirildi. - KAYSERİ