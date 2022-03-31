Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık - Son Dakika
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Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık

31.03.2022 15:16
Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık

Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık yaşandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonda B Grubunu 48 puanla namağlup olarak tamamlayan Erciyes Esen Makinaspor play-off yarı finalinde Kayseri Şekerspor'a 1-0 mağlup olarak veda etmişti. Tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Erciyes Esen Makinaspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım" dedi. - KAYSERİ

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Kayseri Şekerspor, Play Off, Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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