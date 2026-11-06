Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sporunun gelişimi için istişare yapıldı - Son Dakika
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Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde kayak sporunun gelişimi için istişare yapıldı

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Erciyes Kamp Eğitim Merkezi\'nde kayak sporunun gelişimi için istişare yapıldı
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Kayseri'de kayak sporunun gelişimi ve Erciyes'in konumunun güçlendirilmesi için Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde istişare toplantısı yapıldı. Yatırımlar, tesisler ve sporcu yetiştirme çalışmalarının ele alındığı toplantının Erciyes'in gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Kayseri'de kayak sporunun gelişimi ve Erciyes'in ulusal ve uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin; Spor Toto Teşkilat Başkanı Prof. Dr. Ata Öztürk ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve ilgili kurumların temsilcileri de yer aldı. Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri'de kayak sporunun gelişmesi amacıyla hayata geçirilen yatırımlar, mevcut tesislerin durumu, sporcu yetiştirme çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Türkiye'nin önemli kış sporları merkezleri arasında yer alan Erciyes'in ulusal ve uluslararası alandaki konumunun daha da güçlendirilmesi, kayak branşında altyapının geliştirilmesi ve genç yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kayseri'yi kış sporlarında daha ileriye taşıyacak yatırım ve projelerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin önemine de dikkat çekildi. Gerçekleştirilen istişare toplantısının, Erciyes'in gelişimine ve Kayseri'de kayak sporunun geleceğine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
ErciyesKayseriGüncelSporSon Dakika

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