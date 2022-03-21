Erciyes'te kamplar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika
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Erciyes'te kamplar tüm hızıyla sürüyor

21.03.2022 17:17
Erciyes'te kamplar tüm hızıyla sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Kış Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampı'na katılan gençler, etkinliklerle dolu bir kamp dönemi geçiriyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Kış Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampı'na katılan gençler, etkinliklerle dolu bir kamp dönemi geçiriyorlar.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan kampa katılan gençler, kamp boyunca kayak eğitimi alıp kayak ve kızakla kayarken, okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi, milli ve manevi eğitimler, değerler eğitimi, kitap okuma halkları gibi etkinliklerle eğlenceli ve bilgi dolu bir kamp dönemi geçiriyor.

Kampla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençler için Bakanlığımız tarafından düzenlenen Kampların büyük fırsat olduğunu belirterek, geleceğimizin teminatı olan gençler için düzenlenen bu kamplarla, eğitim hayatına daha motive bir şekilde devam etmelerini ve kamp sonunda ise donanımlı bir birey olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Kampa katılan gençler ise kamp döneminde birçok sanatsal ve sportif faaliyet yaptıklarını belirterek, bu güzel fırsatı sundukları için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Erciyes'te kamplar tüm hızıyla sürüyor
Erciyes'te kamplar tüm hızıyla sürüyor

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Doğa Kampı, Okçuluk, gençlik, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes'te kamplar tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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