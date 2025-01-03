Spor

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes'te, kar hentbolu organizasyonu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonun detayları, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Türkiye Hentbol Federasyonu yetkililerinin Ankara'da bir araya geldiği toplantıda ele alındı.

Toplantıda, Türkiye Hentbol Federasyonu Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Altuğ Taşdemir ve Genel Koordinatör Prof. Dr. Serdar Eler hazır bulundu.

Söz konusu iş birliği sayesinde, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes'te, Türkiye'de ilk kez kar hentbolu organizasyonu düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha önce birçok organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes'te düzenlenecek kar hentbolu müsabakalarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.