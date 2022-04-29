Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi

29.04.2022 11:03
Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi

Erdek'te 4. kez düzenlenen "Küçükler Atletizm Festivali" yapıldı.

Erdek'te 4. kez düzenlenen "Küçükler Atletizm Festivali" yapıldı.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün işbirliği ile Atletizm Festivali başarıyla tamamlandı.

Ana sınıf öğrencilerinden başlayıp, 6. sınıf öğrencilerini de içine alan Atletizm Festivali'nde toplam 202 sporcu mücadele etti. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün Erdek'te özellikle atletizm branşında elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıların devamında böylesine büyük bir katılımın bekleniyor.

Yarışmalar; ana sınıfı ve 1.-2. sınıflarda 40 metre, 3.-4. sınıflarda 60 metre, 5.-6. sınıflarda 80 metre olarak yapıldı.

Bu ferdi yarışmalardan sonra ise her kategoride 4x50 metre bayrak yarışması yapıldı. Kız ve erkek sporcuların ayrı değerlendirildiği yarışmaların sonucunda ilk dört sırayı elde eden bütün sporculara madalya takdim edildi. Dereceye giren sporculara ödülleri Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek İlçe Emniyet Müdürü, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü, Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, Erdek İlçe Jandarma Komutanı ile Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü tarafından dağıtıldı.

Atletizm Festivali'ni değerlendiren Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, 4.'sünü düzenlediğimiz Küçükler Atletizm Festivali'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ülkedeki atletizm faaliyetlerinin hemen hemen hepsini takip ettiğinin altını çizen Gülhan "Bugün Balıkesir'in en küçük ilçelerinden birisi olan güzel Erdek'imizde 202 sporcu atletizm yarışmalarına katıldı. Bu sayıya bırakın ilçeleri, çoğu il yarışmalarında bile ulaşılamıyor. Bu Erdek gençliği açısından çok güzel bir tablo. Her zaman söylediğimiz bir şey var; amacımız çocuklara sağlıklı ve güzel bir gelecek hazırlamak. Organizasyonumuza katılarak destek veren Kaymakamımız Abdullah Atakan Atasoy'a, Belediye Başkanımız Burhan Karışık'a, protokolün diğer üyelerine, öğretmen arkadaşlarımıza, sporcularımıza, velilerimize ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi
Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi
Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi
Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi

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Atletizm Festivali, Hisarcık, Atletizm, Erdek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdek'te Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi - Son Dakika


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