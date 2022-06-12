Erden Timur: "Bundan sonra sorumluluk büyük" - Son Dakika
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Erden Timur: "Bundan sonra sorumluluk büyük"

12.06.2022 00:16

- Erden Timur: "Bundan sonra sorumluluk büyük" Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bundan sonra sorumluluk büyük. Yapacak da çok iş var. Taraftarımızın da beklentisi büyük. İnşallah layık olabileceğiz.

- Erden Timur: "Bundan sonra sorumluluk büyük"

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bundan sonra sorumluluk büyük. Yapacak da çok iş var. Taraftarımızın da beklentisi büyük. İnşallah layık olabileceğiz. Çok zorlu bir süreç bekliyor" dedi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek daha sonra ekibiyle birlikte Galatasaraylılar Derneği'ne gitti. Dernekte Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur Öztürk, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray için keyifli bir akşam olduğunu söyleyen Timur, "Çok mutluyuz. Her şey güzel sonuçlandı. Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibi de çok iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Bundan sonra sorumluluk büyük. Yapacak da çok iş var. Taraftarımızın da beklentisi büyük. İnşallah layık olabileceğiz. Çok zorlu bir süreç bekliyor. Önümüzde çok uzun bir yol var. Yapacak da çok iş var. Çok çalışacağımız günler bekliyor. İnşallah sportif anlamda da güzel şeyler bekliyor" diye konuştu.

Erden Timur: Bundan sonra sorumluluk büyük
Erden Timur: Bundan sonra sorumluluk büyük
Erden Timur: Bundan sonra sorumluluk büyük
Erden Timur: Bundan sonra sorumluluk büyük

YORUMLAR
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Erden Timur oyunu kullandı Erden Timur oyunu kullandı
Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur: 'Bundan sonra sorumluluk büyük' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erden Timur: "Bundan sonra sorumluluk büyük" - Son Dakika
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